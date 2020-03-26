На Южном Урале оштрафовали женщину за фейк про коронавирус

Жительницу Озерска оштрафовали на 30 тысяч рублей за размещение в соцсети недостоверной информации о заражении коронавирусной инфекцией.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, у себя на странице женщина опубликовала информацию, которую услышала в маршрутке, под видом достоверного сообщения. Женщину привлекли к административной ответственности, пост со страницы удален.

Кроме того, полицейские установили 13-летнюю девочку, которая предложила администратору сообщества разместить сообщение о смерти человека от коронавируса. Администратор пост размещать не стал, но сообщил об этом в полицию. Подростка предупредили об ответственности за размещение фейка и провели с ней и ее родителями профилактическую беседу.