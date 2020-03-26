06 Октября 2020
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Красная Поляна, Сочи (2016) | Фото: Накануне.RU

Мэр Сочи попросил россиян не приезжать в Сочи

Глава Сочи Алексей Копайгородский обратился к россиянам на своей странице в Instagram. В посте про борьбу с коронавирусом мэр пишет: "Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю. Наслаждайтесь общением с близкими и не болейте!".

Он также попросил сочинцев сидеть в "выходную неделю" дома: "Понимаю, что у детей каникулы, на улице весна, и сидеть дома совсем не хочется. Но минимизировать контакты - сейчас жизненно важная мера".

В Сочи выявлено пять человек с коронавирусом.

В Краснодарском крае до особого распоряжения запрещен допуск посетителей в бассейны, фитнес-центры, бани, сауны, аквапарки, дельфинарии, кинотеатры, концертные залы, театры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, ночные клубы и фудкорты. С 25 марта по 7 апреля приостановлены экскурсии в Абхазию. Временно закрыты и магазины беспошлинной торговли на абхазо-российской границе.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов попросил местные власти не увеличивать турпорок на полуостров в апреле из-за эпидемиологической обстановки. Он при этом отметил, что уже сейчас отмечается значительный рост бронирований на предстоящий туристический сезон – россияне не смогут выехать за границу и будут отдыхать на отечественных курортах.

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Мэр Сочи попросил россиян не приезжать в Сочи

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Теги: мэр сочи, сочи. коронавирус, коронавирус в россии, алексей копайгородский



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