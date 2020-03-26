Под Уфой начали строить новую инфекционную клинику, где будут принимать пациентов с коронавирусом

Под Уфой из-за распространения коронавируса начинается строительство инфекционной больницы на 520 мест.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией вынуждает принимать экстренные меры", - цитирует пресс-служба правительства первого вице-премьера региона Андрея Назарова.

Медучреждение будет находиться в селе Зубово – место выбрано как самый оптимальный вариант по географическому расположению вблизи Уфы и аэропорта.

Новую больницу планируется построить менее чем за полгода, передает РИА Новости. Она будет полностью оснащена современным медицинским оборудованием для лечения бронхолегочных заболеваний, в первую очередь - коронавирусной инфекции.

Ранее сеть частных клиник "Медси" (входит в АФК "Система") сообщило, что собирается принимать пациентов с коронавирусом COVID-19 и пневмонией. Для этого было перепрофилировано одно из отделений сети в Москве.

До сих пор пациентов с коронавирусом в России принимали на лечение только государственные медучреждения.