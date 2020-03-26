06 Октября 2020
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тест-система для определения антигена коронавируса (2020) | Фото: правительство Забайкальского края

Северная Корея запросила международную помощь из-за ситуации с коронавирусом – FT

Северная Корея тайно попросила международной помощи в связи с ситуацией по коронавирусу. В частности, КНДР просит системы тестирования, пишет The Financial Times.

После начала эпидемии в январе 2020 года Северная Корея объявила о полном закрытии границ и до сих пор не публиковала никакой информации о состоянии дел в стране. Поэтому у ВОЗ нет данных ни об одном случае инфицирования коронавирусом COVID-19 в КНДР. При этом в соседнем Китае и Южной Корее вспышки были очень сильными.

Издание сообщает, что северокорейские чиновники и дипломаты в последние несколько недель пытались по неформальным каналам достать тесты на коронавирус. Один из источников FT утверждает, что власти страны использовали некие тесты, чтобы проверить 590 человек, прибывших в Северную Корею в январе. Все результаты исследований, якобы, были отрицательными.

Даже если международное сообщество, организации вроде Красного Креста или отдельные страны (например, Россия и Китай) захотят помочь Северной Корее, то это будет сложно оперативно сделать из-за санкций, наложенных на КНДР.

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Северная Корея запросила международную помощь из-за ситуации с коронавирусом – FT

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Теги: северная корея, коронавирус, covid-19, тест на коронавирус, помощь



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