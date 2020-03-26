На Ямале изолированы десятки вахтовиков, контактировавших с больным коронавирусом

На ямальском Бованенковском месторождении изолированы 20 вахтовиков, контактировавших с больным коронавирусом, сообщили Накануне.RU в "Газпром добыча Надым".

Вечером 25 марта нескольким рабочим подрядчика, компании "Газпром центрэнергогаз", находящимся на месторождении, поступили звонки от компетентных органов. Звонившие сообщили, что рабочие являются контактными лицами первого порядка, то есть непосредственно контактировавшими с носителем коронавируса. Контакт произошёл 16 марта во время полёта из Москвы в Екатеринбург, у одного из пассажиров которого позднее подтвердился коронавирус. 17 марта чартерным рейсом Екатеринбург — Бованенково вахтовики прибыли на месторождение.

Вскоре информация поступила в штаб по предотвращению распространения коронавируса "Газпром добыча Надым", которая владеет лицензией на разработку Бованенковского месторождения. В штаб поступил список из 20 работников "Газпром центрэнергогаз", летевших тем же рейсом и находящихся на вахте.

"Все 20 человек изолированы. Учитывая, что контакт с заболевшим произошел 16 марта, режим изоляции сохранится до 30 марта включительно. Добыча газа и газового конденсата на Бованенковском НГКМ ведется в штатном режиме", - уточнили в компании.

Напомним, ранее губернаторы Тюменской области, Югры и Ямала объявили о введении в регионах режима повышенной готовности. Одна из рекомендаций для северных автономий - продление вахты. Этой мерой воспользовалась, в частности, "Газпром добыча Надым". Руководство разово увеличило продолжительность вахты на объектах полуострова Ямал до двух с половиной месяцев, на объектах Надым - Пур - Тазовского региона - до полутора месяцев.