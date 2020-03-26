06 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

Закрываются кинотеатры, ночные клубы и бассейны. На Южном Урале ввели дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса

Губернатор Алексей Текслер ввел с 26 марта дополнительные ограничительные меры в Челябинской области в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

В частности, с сегодняшнего дня и до особого распоряжения приостанавливается обучение в школах, профессиональных образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования. Временно закрываются ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты, развлекательные центры и досуговые учреждения. Вводится запрет на курение кальянов.

Органам ЗАГС региона поручено отменить выездные мероприятия по государственной регистрации заключения брака, а также ограничить проведение торжественной регистрации брака или количество участников – не более 10 человек, включая сотрудников ЗАГС.

Жителям старше 65 лет рекомендовали ограничить посещение мест массового пребывания людей, учреждений социально-бытовой сферы, торгово-развлекательных учреждений. Одиноко проживающим пенсионерам будет бесплатно оказана помощь по доставке продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости.

Сегодня на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт рассказала, что до конца этой недели дошкольные образовательные учреждения работают в прежнем режиме. Со следующей недели в детсадах будут организованы дежурные группы для тех детей, оба родителя которых работают. Образовательные учреждения уходят на карантин, а с 6 апреля начинается дистанционное обучение.

Также с сегодняшнего дня закрываются бассейны, а фитнес-центры продолжают работать с соблюдением всех карантинных мероприятий, но с ограничением по количеству посетителей – не более 50 человек. Такое же ограничение действует для баров и ресторанов.

Принято решение переводить клиническую больницу №2 Челябинска в режим работы с коронавирусными больными. Это учреждение станет аналогом московской больницы в Коммунарке.

В настоящий момент на базе трех инфекционных отделений больниц в Челябинске, Миассе и Магнитогорска открыты отделения, которые работают с заболевшими

"У нас есть 16 госпитальных баз с инфекционными койками. Это уже подготовленные базы для госпитализации больных коронавирусом. Они имеют запас медикаментов, аппараты ИВЛ, но наблюдая как развивается ситуация в других странах и для того, чтобы быть готовыми в случае повышения заболеваемости, мы освобождаем полностью больницу №2, делая ее аналогом Коммунарки в Москве. Болезнь будет распространяться, но нам важно, чтобы она шла не вверх, а по горизонтали, добавляя 2-3 случая, которые находятся абсолютно под контролем", - рассказала Ирина Гехт.

Она призвала южноуральцев в карантинную неделю посидеть дома и никуда не выходить, чтобы болезнь в регионе не вышла на пиковую форму.

"Тем не менее нам нужно иметь госпитальную базу, которая готова будет принять достаточно большое количество людей. Такой базой определена ГКБ2. Сегодня мы приостанавливаем плановую госпитализацию в режиме повышенной готовности. Соответственно все пациенты, которые там есть, будут маршрутизированы в другие отделения. Там будет специализированный роддом, который может оказывать многопрофильную помощь на случай если это окажутся дети, беременные женщины. Роддом будет перепрофилирован под эти цели. Это временная мера, я надеюсь, что если мы с вами дисциплинированно будем соблюдать все эти меры предосторожности, то к маю нам удастся погасить очаги", - подчеркнула она.

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Закрываются кинотеатры, ночные клубы и бассейны. На Южном Урале ввели дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса

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Теги: коронавирус, ограничения, карантин, кинотеатры, бассейны, ночные клубы,



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