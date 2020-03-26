06 Октября 2020
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Екатеринбургские газовики провели техобслуживание Вечного огня (2020) | Фото: Пресс-служба АО &quot;Екатеринбурггаз&quot;

В год юбилея Победы в чаше Вечного огня в Екатеринбурге нашли склад бутылок из-под алкоголя

Екатеринбургские газовики провели работы по техническому обслуживанию Вечного огня на площади Коммунаров.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз", подача газа на мемориал была ненадолго приостановлена: сначала демонтировали декоративные плиты на чаше и очистили камеру горения от многочисленного мусора. Там нашлись стеклянные бутылки из-под алкоголя, остатки цветов и салфетки. Затем специалисты произвели очистку электродов розжига и контроля пламени, проверили состояние выпускных отверстий смесителя и газовых трубок.

Екатеринбургские газовики провели техобслуживание Вечного огня(2020)|Фото: Пресс-служба АО "Екатеринбурггаз"

Екатеринбургские газовики провели техобслуживание Вечного огня(2020)|Фото: Пресс-служба АО "Екатеринбурггаз"

В апреле, помимо стандартных работ, планируется привести в порядок каменный постамент и декоративные элементы чаши, потерявшие внешний вид после зимы. Кроме этого, газовики разрабатывают защиту для исключения возможного попадания туда мусора.

Вечный огонь был зажжен в Свердловске в далеком 1959 году. В этом году Екатеринбург, как и вся страна, готовится отметить 75 лет со дня Великой Победы в Отечественной войне.

Екатеринбургские газовики провели техобслуживание Вечного огня(2020)|Фото: Пресс-служба АО "Екатеринбурггаз"

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В год юбилея Победы в чаше Вечного огня в Екатеринбурге нашли склад бутылок из-под алкоголя

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Теги: Вечный огонь, мусор, Екатеринбург



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