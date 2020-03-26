06 Октября 2020
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Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Китайские власти рассказали об опасности хантавируса

Партийный секретарь Института по профилактике и контролю эндемических заболеваний провинции Юньнань Цзо Шифу рассказал об опасности хантавируса, от которого недавно скончался человек. По его оценке, риска распространения этой болезни нет, поскольку она не передаётся от человека к человеку. В то же время хантавирус достаточно широко распространён в Евразии, основным его переносчиком являются мелкие грызуны, такие как мыши и крысы.
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Только 2015 по 2019 годы в провинции Юньнань (где и заразился умерший на днях рабочий) зарегистрирован 1231 случай заболевания. Каждый год от геморрагической лихорадки, связанной с хантавирусом, умирало по одному человеку.

Напомним, 23 марта рабочий по фамилии Тянь, возвращавшийся домой из юго-западного Китая, почувствовал себя плохо и обратился в больницу. Однако спасти его не смогли, и Тянь вскоре скончался. Анализы на коронавирус показали отрицательный результат, однако медики обнаружили, что причиной смерти пациента стал хантавирус.

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Китайские власти рассказали об опасности хантавируса

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Теги: Китай, болезнь, вирус, хантавирус, коронавирус



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