Китайские власти рассказали об опасности хантавируса

Партийный секретарь Института по профилактике и контролю эндемических заболеваний провинции Юньнань Цзо Шифу рассказал об опасности хантавируса, от которого недавно скончался человек. По его оценке, риска распространения этой болезни нет, поскольку она не передаётся от человека к человеку. В то же время хантавирус достаточно широко распространён в Евразии, основным его переносчиком являются мелкие грызуны, такие как мыши и крысы.

Только 2015 по 2019 годы в провинции Юньнань (где и заразился умерший на днях рабочий) зарегистрирован 1231 случай заболевания. Каждый год от геморрагической лихорадки, связанной с хантавирусом, умирало по одному человеку.

Напомним, 23 марта рабочий по фамилии Тянь, возвращавшийся домой из юго-западного Китая, почувствовал себя плохо и обратился в больницу. Однако спасти его не смогли, и Тянь вскоре скончался. Анализы на коронавирус показали отрицательный результат, однако медики обнаружили, что причиной смерти пациента стал хантавирус.