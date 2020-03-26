Ретейлеры: Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX века

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.

Об этом говорится в обращении ретейлеров премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет РБК.

Падение трафика и выручки онлайн- и офлайн-торговли, кафе, ТЦ и ресторанов из-за коронавируса составляет 50–80% в зависимости от региона, говорится в письме.

Бизнесмены просят "арендной амнистии", налоговых послаблений, отмены сезонных ограничений для грузового транспорта и пропускного режима на всей территории России.

Ранее сообщалось, что в кабмине готовят антикризисный план экономики из-за коронавируса. Предполагается создать антикризисный фонд в 300 млрд руб., в том числе за счет оптимизации бюджетных расходов. Это дополнительные средства к тем расходам, которые понадобятся на реализацию всего плана.

В правительстве России предлагают поддержать бизнес, регионы, госкомпании, но в первую очередь – население. Туристические компании и авиакомпании получат налоговые каникулы. А компаниям малого и среднего бизнеса чиновники предлагают дать квартальную отсрочку для выплаты налогов.