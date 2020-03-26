06 Октября 2020
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Общество В России Москва
Больница в Коммунарке для пациентов с подозрением на коронавирус (2020) | Фото: telegram/Mash

В Москве пациентов с коронавирусом начнет принимать частная клиника

Сеть частных клиник "Медси" (входит в АФК "Система") собирается принимать пациентов с коронавирусом COVID-19 и пневмонией. Для этого было перепрофилировано одно из отделений сети в Москве, пишут "Ведомости".

До сих пор пациентов с коронавирусом в России принимали на лечение только государственные медучреждения.

Стоимость лечения пациентов с коронавирусом в "Медси" пока не раскрывают. Пациенты будут приниматься по программам ОМС и ДМС. В больнице есть аппараты ИВЛ, которые могут понадобиться некоторым пациентам с коронавирусной пневмонией.

Ранее несколько российских частных лабораторий заявили о запуске тестирования на коронавирус. Исследование на COVID-19 будет стоить несколько тысяч рублей.

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В Москве пациентов с коронавирусом начнет принимать частная клиника

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Теги: коронавирус в россии, covid-19, коронавирус, коронавирус в москве, частная медицина, клиника, перепрофилирование



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