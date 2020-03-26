Вице-мэр Екатеринбурга, которую наградил Путин, празднует день рождения

Сегодня, 26 марта, заместитель главы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Кузёмка отмечает день рождения.

Кузёмка с отличием окончила Уральскую академию государственной службы. Свою карьеру она начала пресс-секретарем общественных приемных экс-губернатора Эдуарда Росселя, после чего несколько лет занималась рекламным бизнесом и была владелицей своего агентства. С 2008 по 2010 год работала в администрации главы региона, а затем перешла на должность управляющей делами администрации Ирбита.

С 2014 по 2016 год Екатерина Кузёмка была первым замруководителя регионального исполкома свердловского отделения "Единой России", а с 2019 года трудилась советником главы Екатеринбурга.

В том же году мэр Александр Высокинский объявил эру информационной прозрачности и широчайшего диалога с горожанами. Сразу после этого Кузёмка была назначена его замом по вопросам внутренней и информационной политики.

В феврале этого года чиновница была награждена почетной грамотой президента России Владимира Путина "За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу". Накануне.RU присоединяется ко всем поздравлениям, которые прозвучат сегодня в адрес Екатерины Анатольевны.