Полиция опровергла слухи о введении "комендантского часа" в Еврейской АО

Полиция Еврейской автономной области опровергла фейки о введении "комендантского часа" в регионе.

Информация о якобы предстоящем введении "комендантского часа" для несовершеннолетних, а также о штрафах для их родителей появилась в соцсетях и мессенджерах.

"УМВД России по ЕАО официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности", - заявили Regnum в пресс-службе.

Напомним, ранее свердловский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил о распространении в регионе фейковой информации.

На Среднем Урале фиксируются случаи веерных рассылок аудио- и текстовых сообщений в популярных мессенджерах, в которых говорится о якобы имеющихся планах по прекращению в России внутренних автомобильных, железнодорожных и авиасообщений. Утверждается о скором введении полного карантина, а людей призывают закупать продукты впрок.