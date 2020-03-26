Мать Ксении Собчак проверяют на коронавирус

СМИ сообщали о госпитализации сенатора Людмилы Нарусовой в Москве. Якобы, мать Ксении Собчак проверяют на наличие коронавируса в инфекционной больнице на Коммунарке. Пятый канал сообщает, что вдова Анатолия Собчака сначала сама обратилась в одно из медучреждений, а потом ее доставили в специализированную больницу, где взяли мазки.

Нарусова входит в группу риска по коронавирусу – ей 68 лет. Накануне на пленарном заседании Совета Федерации спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко рекомендовала всем коллегам пройти тестирование на коронавирус (сама она его уже прошла и получила отрицательный результат). Также Матвиенко распорядилась с 26 марта отправить на карантин всех сенаторов и сотрудников аппарата СФ старше 65 лет – как это и предписывает распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина.