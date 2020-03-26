06 Октября 2020
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Людмила Нарусова (2018) | Фото: Фонтанка.ру

Мать Ксении Собчак проверяют на коронавирус

СМИ сообщали о госпитализации сенатора Людмилы Нарусовой в Москве. Якобы, мать Ксении Собчак проверяют на наличие коронавируса в инфекционной больнице на Коммунарке. Пятый канал сообщает, что вдова Анатолия Собчака сначала сама обратилась в одно из медучреждений, а потом ее доставили в специализированную больницу, где взяли мазки.

Нарусова входит в группу риска по коронавирусу – ей 68 лет. Накануне на пленарном заседании Совета Федерации спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко рекомендовала всем коллегам пройти тестирование на коронавирус (сама она его уже прошла и получила отрицательный результат). Также Матвиенко распорядилась с 26 марта отправить на карантин всех сенаторов и сотрудников аппарата СФ старше 65 лет – как это и предписывает распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина.

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Мать Ксении Собчак проверяют на коронавирус

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Теги: людмила нарусова, коронавирус, ксения собчак, валентина матвиенко, совет федерации



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Развитие сюжета:

Ранее 26.03.2020 10:31 Мск Тест не подтвердил коронавирус у Нарусовой

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