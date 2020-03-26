Дети из малообеспеченных семей Прикамья будут получать бесплатное питание во время дистанционного обучения

06 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Пермский край
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

Дети из малообеспеченных семей Прикамья будут получать бесплатное питание во время дистанционного обучения

Несмотря на дистанционное обучение пермских школьников, дети из малообеспеченных семей все также будут получать бесплатное питание. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, решение было принято на вчерашнем заседании штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Прикамье.

По словам министра образования и науки Раисы Кассиной, регион насчитывает около 90 тыс. 340 детей из малообеспеченных семей и 20 тыс. 770 детей с ОВЗ, которые должны будут получить недельный запас бесплатного питания. Глава Пермского края Дмитрий Махонин, поручил региональному министерству образования разработать наиболее оптимальный набор необходимых продуктов для пермских школьников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства образования Прикамья, совместными усилиями с региональным Роспотребнадзором будет сформирован необходимый перечень продуктов, который направят в пермские школы.

"Каждая школа собирает свой набор, принимая в учет возможности местного рынка и потребности родителей. Школы находятся на разных территориях и в какой-то деревне будет проще закупить яблоки, а в городе - яблочный сок", - пояснили в пресс-службе.

После того, как набор будет собран, его направят в школы, где отдельный представитель, коим может являться как охранник, так и директор учебного учреждения, еженедельно будет выдавать еду родителям. Уже в начале следующей недели семьи Прикамья будут уведомлены о месте и времени выдачи бесплатного питания. Сообщение поступит от школы, в которой обучается ребенок, посредством связи родителей и классного руководителя или иным образом.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дети из малообеспеченных семей Прикамья будут получать бесплатное питание во время дистанционного обучения

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дистанционное обучение, малообеспеченные семьи, бесплатное питание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети