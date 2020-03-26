Дети из малообеспеченных семей Прикамья будут получать бесплатное питание во время дистанционного обучения

Несмотря на дистанционное обучение пермских школьников, дети из малообеспеченных семей все также будут получать бесплатное питание. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, решение было принято на вчерашнем заседании штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Прикамье.

По словам министра образования и науки Раисы Кассиной, регион насчитывает около 90 тыс. 340 детей из малообеспеченных семей и 20 тыс. 770 детей с ОВЗ, которые должны будут получить недельный запас бесплатного питания. Глава Пермского края Дмитрий Махонин, поручил региональному министерству образования разработать наиболее оптимальный набор необходимых продуктов для пермских школьников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства образования Прикамья, совместными усилиями с региональным Роспотребнадзором будет сформирован необходимый перечень продуктов, который направят в пермские школы.

"Каждая школа собирает свой набор, принимая в учет возможности местного рынка и потребности родителей. Школы находятся на разных территориях и в какой-то деревне будет проще закупить яблоки, а в городе - яблочный сок", - пояснили в пресс-службе.

После того, как набор будет собран, его направят в школы, где отдельный представитель, коим может являться как охранник, так и директор учебного учреждения, еженедельно будет выдавать еду родителям. Уже в начале следующей недели семьи Прикамья будут уведомлены о месте и времени выдачи бесплатного питания. Сообщение поступит от школы, в которой обучается ребенок, посредством связи родителей и классного руководителя или иным образом.