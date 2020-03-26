В аэропорту Сургута вспыхнул двигатель "ATR-72", который должен был улететь в Ханты-Мансийск

В аэропорту Сургута загорелся двигатель самолёта "ATR-72", который должен был увезти пассажиров в Ханты-Мансийск, сообщает "Интерфакс".

Самолёт готовился к вылету. Командир, запустив двигатели, сообщил о возгорании правой силовой установки, сообщает источник издания. На борту были 12 пассажиров. Экипажу удалось справиться с огнем без привлечения пожарных. Никто не пострадал. Получить комментарий аэропорта к моменту публикации не удалось.

Добавим, на сайте аэрогавани говорится, что вылет должен был состояться в 8.15, однако задержан до 13.30.