06 Октября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
сургут аэропорт (2007) | Фото: Накануне.ru

В аэропорту Сургута вспыхнул двигатель "ATR-72", который должен был улететь в Ханты-Мансийск

В аэропорту Сургута загорелся двигатель самолёта "ATR-72", который должен был увезти пассажиров в Ханты-Мансийск, сообщает "Интерфакс".

Самолёт готовился к вылету. Командир, запустив двигатели, сообщил о возгорании правой силовой установки, сообщает источник издания. На борту были 12 пассажиров. Экипажу удалось справиться с огнем без привлечения пожарных. Никто не пострадал. Получить комментарий аэропорта к моменту публикации не удалось.

Добавим, на сайте аэрогавани говорится, что вылет должен был состояться в 8.15, однако задержан до 13.30.

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В аэропорту Сургута вспыхнул двигатель "ATR-72", который должен был улететь в Ханты-Мансийск

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Теги: аэропорт, ATR-72



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Ранее 26.03.2020 15:50 Мск Заискрила проводка. Следователи уточнили обстоятельства "возгорания двигателя" самолёта в аэропорту Сургута

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