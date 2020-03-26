06 Октября 2020
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Общество В России Москва
Екатеринбург-Арена, стадион (2018) | Фото: Накануне.RU

Правительство рекомендовало всем регионам запретить развлечения в ТЦ и курить кальяны в барах

Правительство России выпустило рекомендации для властей регионов. Пока они носят необязательный характер, хотя администрации субъектов могут по своему усмотрению вводить запреты.

Так, в документе, опубликованном на сайте кабмина, говорится о возможном запрете "досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан".

Кроме того, рекомендация "временно закрыть" касается развлекательных заведений: ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров.

Курить кальяны предлагается запретить в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах. Эту рекомендацию, возможно, уже на следующей неделе законодательно оформят депутаты Госдумы, тогда она станет обязательной для исполнения.

 

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Правительство рекомендовало всем регионам запретить развлечения в ТЦ и курить кальяны в барах

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Теги: запрет, правительство, коронавирус в россии, развлечения, кальяны



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