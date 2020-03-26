Югорские общественники поддержали закрепление в Конституции индексации социальных выплат

Заместитель председателя общественной организации "Когалымская городская федерация инвалидного спорта" Владислав Дзябко положительно оценил закрепление в Конституции индексацию социальных выплат, передает корреспондент Накануне.RU.

В первую очередь, речь идет о гарантированных пенсиях, по принципу солидарности поколений, индексация которых будет происходить не реже одного раза в год. Индексироваться будут и другие социальные выплаты, льготы.

По мнению Владислава Дзябко, поддерживая обновление Конституции граждане принимают поправки за социальные гарантии, которые обеспечивают реальное воплощение прав и свобод человека, гражданина. Правительство обязано обеспечить реализацию мер социальной поддержки, создать условия для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни.

"Поправки, связанные с социальными правами, будут гарантированы к исполнению. Это вписано в Конституцию, это гарантия, уверенность в завтрашнем дне. Мы видим ответственность правительства по отношению к населению. Мнение граждан очень важно. Граждане – часть государства, только от нас зависит наше будущее. Поправки в Конституцию касаются каждого из нас", – подчеркнул он.

Так, в пункте 6 статьи 75 говорится, что "В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленным федеральным законом". Следующий пункт этой же статьи гарантирует гражданам "обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержку и индексацию социальных пособий и иных социальных выплат".

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин объявил о переносе голосования по Конституции РФ на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.