06 Октября 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО
Бывший депутат заксобрания Ямала Сергей Соловьёв (2020) | Фото: Законодательное собрание Ямала

Сложил полномочия депутат заксобрания Ямала Сергей Соловьёв

На заседании заксобрания Ямала прекращены полномочия члена парламента Сергея Соловьёва, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Поступило заявление от Сергея Соловьёва о досрочном сложении полномочий. Он ушёл на повышение, участие в заседании невозможно. Жаль, что он нас покидает. Предлагаю поддержать заявление", - сказал спикер парламента Сергей Ямкин.

Депутаты единогласно проголосовали за отставку коллеги.

Напомним, Соловьёв был членом комитета окружного парламента по промышленности, природопользованию и экологии, входит в "Единую Россию". На сайте "НОВАТЭКа", сотрудником которого является теперь уже бывший депутат, говорится, что он – зампред правления компании – директор по геологии.

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Сложил полномочия депутат заксобрания Ямала Сергей Соловьёв

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Теги: Сергей Соловьёв, Сергей Ямкин, депутат, НОВАТЭК



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