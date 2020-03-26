Сложил полномочия депутат заксобрания Ямала Сергей Соловьёв

На заседании заксобрания Ямала прекращены полномочия члена парламента Сергея Соловьёва, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Поступило заявление от Сергея Соловьёва о досрочном сложении полномочий. Он ушёл на повышение, участие в заседании невозможно. Жаль, что он нас покидает. Предлагаю поддержать заявление", - сказал спикер парламента Сергей Ямкин.

Депутаты единогласно проголосовали за отставку коллеги.

Напомним, Соловьёв был членом комитета окружного парламента по промышленности, природопользованию и экологии, входит в "Единую Россию". На сайте "НОВАТЭКа", сотрудником которого является теперь уже бывший депутат, говорится, что он – зампред правления компании – директор по геологии.