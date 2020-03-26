Объявленная Путиным выходная неделя не скажется на праздничных днях

Объявление выходной недели не скажется на графике ни майских, ни новогодних праздников, об этом заявили в Совете Федерации.

"Ни майские, ни новогодние праздники сокращаться не будут, президент об этом не говорил", - сказал РИА Новости первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Напомним, о введении "всероссийских каникул" Владимир Путин сообщил во время своего обращения к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией в стране.

Согласно указу президента, с 30 марта по 3 апреля устанавливаются нерабочие дни с сохранением заработной платы. Все структуры жизнеобеспечения - магазины, аптеки, банки, транспорт, органы власти – будут работать.

Также президент объявил о переносе сроков голосования по Конституции. Соответствующий указ тоже подписан. В связи с этим 22 апреля - день, на которое планировалось голосование - будет рабочим.