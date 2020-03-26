06 Октября 2020
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Общество В России Москва
Пассажирский самолет Ил-96 СЛО &quot;Россия&quot; (2018) | Фото: rusarmy.com

С 27 марта Россия прекращает международное авиасообщение – правительство

Правительство приказало Росавиации с полуночи 27 марта прекратить международное авиасообщение (чартерное и регулярное) со всеми иностранными государствами. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабинета министров.

Исключение составят рейсы для вывоза россиян домой. Соответствующие списки будет формировать МИД России. Также полеты могут осуществляться по отдельным решениям правительства.

До 27 марта внешнеполитическое ведомство должно направить в Минтранс, Минздрав, МВД и "Аэрофлот" списки россиян, находящихся за рубежом (с указанием их фамилии, имени и отчества, гражданства, текущего места расположения, постоянного и временного места жительства в Российской Федерации, контактных телефонов, наличия (отсутствия) обратных билетов, наличия (отсутствия) виз, конечного места, до которого они планируют добраться).

Россиянам, которые пока в силу различных обстоятельств не могут выехать из иностранного государства, МИД должен будет помочь продлить визы и другие необходимые документы.

План вывоза россиян будет составляться при участии управления делами президента и Минобороны: не исключено, что в эвакуации будут участвовать самолеты оборонного ведомства и "СЛО "Россия".

Ранее исполнительный директор Ассоциации туристических операторов России Майя Ломидзе рассказывала, что на начало этой недели за рубежами Родины находились порядка 90 тыс. организованных российских туристов. К середине недели, по ее прикидкам, эта цифра могла сократиться вполовину. Но в это число не входят самостоятельные туристы и те, кто находится за границей по работе, учебе и другим делам, не связанным с отдыхом.

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С 27 марта Россия прекращает международное авиасообщение – правительство

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Теги: международное авиасообщение, эвакуация граждан, правительство, коронавирус, коронавирус в россии



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