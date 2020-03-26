06 Октября 2020
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Уралвагонзавод, танк (2018) | Фото: Накануне.RU

Новый проект Уралвагонзавода позволит получить работникам высшее образование

Уралвагонзавод совместно с НТИ (ф) УрФУ запустил уникальный образовательный проект, в рамках которого сотрудники предприятия со средним специальным или непрофильным образованием (педагогическим, юридическим, экономическим и др.) могут получить высшее техническое и перейти в инженерный корпус. Переобучение проводится за счёт средств завода. В свою очередь выпускник должен по окончании обучения отработать на УВЗ не менее 3 лет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, по двум специальностям "Многоцелевые гусеничные и колесные машины" и "Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов" запланировано обучение 48 человек. Обучение проводится в течение трех семестров без отрыва от производства преподавателями НТИ (ф) УрФУ. По итогам выдается диплом государственного образца о профессиональной переподготовке, соответствующей требованиям профессионального стандарта.

Отделом кадров Уралвагонзавода проведена серьёзная работа по формированию групп. Требования к студентам были высокими. Это люди, которые уже хорошо зарекомендовали себя на своих рабочих местах. При этом им недостает уровня образования или оно не является для них профильным. Но в этих работниках предприятие видит перспективы и желание работать на Уралвагонзаводе.

Также в группе "Многоцелевые гусеничные и колесные машины" обучаются сотрудники управлений материально-технического обеспечения, интеллектуальной собственности, экспорта продукции спецназначения и других – то есть работники, которым по роду деятельности требуются дополнительные знания в области специальных машин и устройств.

После окончания обучения будет проанализирована эффективность программы, оценено, насколько её реализация удовлетворила потребность Уралвагонзавода в кадрах, а затем принято решение о продолжении данного образовательного проекта.

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Новый проект Уралвагонзавода позволит получить работникам высшее образование

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Теги: Уралвагонзавод, образование, работа



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