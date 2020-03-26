На Среднем Урале судят гастролера, обокравшего восемь коттеджей

На Среднем Урале перед судом предстанет 40-летний гастролер-домушник из Артемовского. Его обвиняют в серии краж.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с апреля по декабрь 2019 года мужчина совершил на территории Березовского и прилегающих поселков восемь эпизодов краж из коттеджей: делал он это каждый раз, когда ехал из Артемовского в Екатеринбург. По пути следования маршрутного автобуса злоумышленник выходил на остановках в частном секторе, выбирал подходящий коттедж, где не было хозяев и отсутствовали сторожевые собаки, а затем выбивал окно и проникал внутрь.

Домушника интересовали исключительно ювелирные изделия, которые, как правило, хранились в спальных комнатах. Забрав добычу, гастролер отправлялся в Екатеринбург, где сбывал краденые украшения, после чего возвращался в родной Артемовский. Всего за период "гастролей" в Березовском он похитил драгоценности на общую сумму более 270 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в ОМВД России по Березовскому, дело расследовали в следственном отделе городской полиции, в нем насчитывается пять томов.

Для раскрытия совершающихся на территории Березовского преступлений полицейские провели анализ оперативной обстановки на соседних территориях и выявили аналогичные на территориях Режа и Асбеста. При обмене информацией с местными коллегами был установлен ранее судимый житель города Артемовский.

На одном из преступлений он был замечен свидетелем, в дальнейшем тот его опознал. Злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска 1 февраля этого года. Он сразу дал признательные показания, написав явку с повинной. По его словам, причиной совершения преступлений оказалась нехватка денег.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Задержанному грозит до шести лет колонии.