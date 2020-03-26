На Среднем Урале судят гастролера, обокравшего восемь коттеджей

06 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
коттедж ижс участок (2014) | Фото: Накануне.ru

На Среднем Урале судят гастролера, обокравшего восемь коттеджей

На Среднем Урале перед судом предстанет 40-летний гастролер-домушник из Артемовского. Его обвиняют в серии краж.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с апреля по декабрь 2019 года мужчина совершил на территории Березовского и прилегающих поселков восемь эпизодов краж из коттеджей: делал он это каждый раз, когда ехал из Артемовского в Екатеринбург. По пути следования маршрутного автобуса злоумышленник выходил на остановках в частном секторе, выбирал подходящий коттедж, где не было хозяев и отсутствовали сторожевые собаки, а затем выбивал окно и проникал внутрь.

Домушника интересовали исключительно ювелирные изделия, которые, как правило, хранились в спальных комнатах. Забрав добычу, гастролер отправлялся в Екатеринбург, где сбывал краденые украшения, после чего возвращался в родной Артемовский. Всего за период "гастролей" в Березовском он похитил драгоценности на общую сумму более 270 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в ОМВД России по Березовскому, дело расследовали в следственном отделе городской полиции, в нем насчитывается пять томов.

Для раскрытия совершающихся на территории Березовского преступлений полицейские провели анализ оперативной обстановки на соседних территориях и выявили аналогичные на территориях Режа и Асбеста. При обмене информацией с местными коллегами был установлен ранее судимый житель города Артемовский.

На одном из преступлений он был замечен свидетелем, в дальнейшем тот его опознал. Злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска 1 февраля этого года. Он сразу дал признательные показания, написав явку с повинной. По его словам, причиной совершения преступлений оказалась нехватка денег.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Задержанному грозит до шести лет колонии.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Среднем Урале судят гастролера, обокравшего восемь коттеджей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коттеджи, гастролер, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети