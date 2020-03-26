В Тюменской области будут блокировать транспортные карты пенсионеров, нарушивших режим самоизоляции

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с обращением к жителям области, в котором рассказал о новых мерах профилактики коронавируса в регионе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Моор отметил, что самый эффективный способ снизить риск заболевания у пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями – самоизоляция. С 28 марта по 10 апреля для всех лиц старше 65 лет и жителей региона, имеющих хронические заболевания, вводится режим самоизоляции.

"Мною принято решение о выплате в 2 тыс. руб. каждому жителю области старше 65 лет или имеющему хроническое заболевание. Все, кто старше 65 лет, имеют транспортные карты. Если мы увидим, что кто-то из них нарушает режим самоизоляции и пользуется ими, карты будут заблокированы", - отметил губернатор.

Напомним, всего в регионе было подтверждено три случая коронавируса. Первой заболевшей стала китайская студентка Тюменского индустриального университета. В настоящий момент она полностью поправилась и была выписана из больницы.