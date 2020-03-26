Пермский край запустил благотворительный сбор средств на борьбу с коронавирусом

По поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина в Прикамье стартовала благотворительная акция по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Сбором средств занимается пермский краевой фонд социальной поддержки населения.

По заверениям министра социального развития Пермского края Павла Фокина, средства будут иметь целевой характер, а значит направлены исключительно на борьбу с COVID-19. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, вся сумма пойдет на обеспечение населения дополнительным медицинскими препаратами, оборудованием и средствами индивидуальной защиты, а также социальной поддержкой пермяков.

"На сегодня в бюджете все денежные средства для ограничения распространения коронавирусной инфекции у нас имеются. Средства, собранные с помощью благотворительной акции, будут дополнительно направлены на закупку предметов первой необходимости", - добавил глава Пермского края Дмитрий Махонин.

Любой желающий может перечислить желаемую сумму на реквизиты фонда. В назначении платежа нужно указать:"благотворительная акция по сбору средств по борьбе с коронавирусом".

Напомним, вчера в Прикамье зафиксировано еще два случая коронавирусной инфекции. Таким образом, на 25.03.2020 г. в регионе зарегистрировано пять случаев коронавируса, 39 с симптомами ОРВИ находятся под наблюдением медицинских работников и 2521 на самоизоляции.