06 Октября 2020
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владивосток (2009) | Фото: kunashigor.narod.ru

Лайнеру Costa Neoromantica запретили заход в порт Владивостока

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю отказало круизному лайнеру Costa Neoromantica зайти во Владивосток.

Судно с экипажем в 478 человек планировало пополнить запасы, сменить экипаж и ожидать следующего рейсового задания, передает ТАСС.

Отказ объясняется распространением коронавирусной инфекции в разных странах мира.

В настоящее время, согласно спутниковой системе мониторинга местоположения судов, лайнер находится в Японском море.

Напомним, в феврале на круизном лайнере Diamond Princess в Японии произошла вспышка коронавируса, в короткие сроки заболели несколько сотен человек, несколько скончались. Среди заразившихся были и россияне.

22 марта сообщалось, что еще один круизный лайнер поставлен на карантин из-за коронавируса. На борту Costa Luminosa, который находится у берегов Италии, симптомы коронавирусной инфекции были обнаружены у 84 человек. На судне находятся 13 граждан России, передает Regnum.

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Лайнеру Costa Neoromantica запретили заход в порт Владивостока

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Теги: Costa Neoromantica, Владивосток, лайнер



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