Режиссер театра "Синяя птица": "поправки в Конституцию закрепляют охрану культуры России"

Поправки в Конституцию, связанные с сохранением культурного наследия, делают государство защитником русской культуры и культурной самобытности всех народов России. По мнению руководителя Центра эстетического развития "Свободный театр", режиссера народного театра "Синяя птица" Ларисы Коршуновой, культура – это ключевой аспект воспитания подрастающего поколения колоритной и самобытной России.

"Наш театр был создан и работает в Урае уже 24 года. Я как руководитель, как режиссер работала с разными возрастными категориями – дети, взрослые. Поэтому могу сказать, что необходимо развивать ребенка нравственно, духовно через средства культуры. На протяжении многих лет я вижу, как положительно воспитывает ребят атмосфера театра, искусства. Культура создает условия для счастливой жизни человека в родном городе, месте, территории. Мы хотим наслаждаться культурными ценностями, пользоваться объектами инфраструктуры. Наличие культурных объектов – это показатель успешности, развития того или иного города. Правильно, что поправки в Конституцию закрепляют развитие, охрану культуры. Она признается важнейшим ресурсом страны", - отметила Лариса Коршунова.

Согласно тексту поправок, в статье 68 говорится о том, что РФ гарантирует всем народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

"Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством", - говорится в поправке.

В статье 69 говорится о том, что РФ "гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, и международными договорами Российской Федерации. Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия".

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин объявил о переносе голосования по Конституции РФ на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.