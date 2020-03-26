Москвичей уличили в недобросовестном сидении на карантине

Несмотря на увещевания Собянина и работодателей о том, что работа на удалёнке – это не каникулы для посещения торговых центров, москвичи оказались не слишком-то дисциплинированными гражданами.

По данным "Ведомостей", во время удаленной работы горожане посещают магазины и смотрят кино в сети.

Например, это видно по статистике заказов такси: с 3 марта доля дневных поездок в столице выросла на 20%, рассказал представитель компании "Ситимобил", а вечерние и утренние заказы при этом сократились. Люди не едут на работу утром, но выбираются куда-то днем и предпочитают общественному транспорту такси, объяснил собеседник издания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рассчитывает на переход на удаленную работу 15-30% офисных работников столицы. Пока призывы оставаться дома остаются рекомендательными, власти пытаются удержать людей на карантине пассивными методами: закрывают развлекательные учреждения или, как в случае со школьниками и пенсионерами, отменяют действие льготных проездных.