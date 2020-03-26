Экс-глава тюменского УФСБ официально возглавил управление в Чечне

Бывший глава управления ФСБ по Тюменской области официально получил аналогичный пост в Чечне, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы республики Рамзана Кадырова.

"Во вторник первый заместитель руководителя второй службы ФСБ России, генерал-полковник Александр Гончаров представил мне Игоря Кочнева. Мы обсудили пути дальнейшего взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности", - написал Кадыров в своём Instagram.

Глава республики поблагодарил бывшего главу республиканского УФСБ Игоря Хвостикова, которого перевели на аналогичный пост в Татарстан, за многолетнюю добросовестную службу, отметив, что за время работы в ЧР Хвостиков снискал к себе большое уважение и зарекомендовал себя как настоящий профессионал.

"Уверен, Кочнев сумеет выстроить работу на должном уровне. Он имеет большой опыт работы в органах безопасности. До перевода в Чечню Игорь Кочнев возглавлял УФСБ по Тюменской области. Провёл несколько крупных спецопераций по устранению коррупционных и террористических угроз", - отметил Кадыров.