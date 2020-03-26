"Авитек" подпишет контракт с оборонным заводом имени Дзержинского в начале апреля

В Перми прошла встреча активистов завода имени Дзержинского с министром промышленности, предпринимательства и торговли Алексеем Чибисовым. Представители завода отмечают, что "власти решают проблемы оборонного предприятия", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Перми состоялась встреча и.о. губернатора края Дмитрия Махонина с главой АО "ВМП "Авитек" Александром Ивановым, на которой решена судьба оборонного машзавода имени Дзержинского – предприятие обеспечено заказами. Позже на встрече с заводчанами Махонин сообщил, что "попросил "Авитек", чтобы заказы, запланированные на этот год, вернули заводу".

"Речь идет о контракте на 400 млн руб. В случае, если заказ будет исполнен в срок, будет подписан другой контракт. На 170 млн руб. Спасибо руководству компании, что оперативно откликнулись и подтвердили эту возможность", - сказал он.

Позже Махонин в своём Instagram сообщил, что "мы (власти) годами занимались культурой, вместо того, чтобы заниматься промышленностью". "Мой план – постараться по максимуму сохранить заводы", - написал Махонин.

"Встреча – ответ на наше обращение к губернатору – была 24 марта. Ходили втроём в силу того, что из-за коронавируса больше нельзя. Обсуждали контракт с "Авитеком", пока он – устная договорённость, в начале апреля его заключение завершат и приступят к исполнению. Нам сообщили, что руководство завода и ситуация на предприятии – под жёстким контролем краевых властей", - рассказал Накануне.RU бывший работник предприятия Виктор Силин.