06 Октября 2020
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Наука и техника В России
Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Эксперт: Россия готовится к взрывному сценарию распространения коронавируса

В РФ готовятся к взрывному сценарию распространения коронавируса COVID-2019, заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Николай Малышев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

По словам врача, который 25 лет проработал главным специалистом по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, может произойти что-то наподобие ядерной реакции.

По его мнению, можно говорить о переходе от арифметической прогрессии в приросте заболевших к геометрической, пишет Regnum.

Малышев предположил, что в дальнейшем "огромное количество людей будет заболевать и требовать медицинского ухода".

Число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки в России выросло на 163 и достигло 658. Под наблюдением на самоизоляции находятся 112 тыс. человек в стране.

Накануне в Москве скончались двое пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Одному пациенту было 88 лет, второму 73 года. Диагнозы были поставлены прижизненно.

Добавим также, что следующая неделя в России объявлена выходной. Эта мера необходима для предотвращения коронавируса. Соответствующий указ уже подписан президентом.

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Эксперт: Россия готовится к взрывному сценарию распространения коронавируса

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Теги: россия, коронавирус, николай малышев



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