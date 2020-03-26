Историей жительницы Екатеринбурга, которую не берут на работу из-за маленького роста, заинтересовался глава СКР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался историей жительницы Екатеринбурга, которую никто не берет на работу из-за ее маленького роста.

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Как сообщили Накануне.RU в СКР, 25-летняя жительница уральской столицы, рост которой в связи с редким генетическим заболеванием составляет всего 109 сантиметров, не может устроиться на работу. Известно, что работодатели отказывают женщине в трудоустройстве, не называя при этом каких-либо причин.

Сейчас по данному факту проверку проводит СК России по Свердловской области. Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного органа доложить обо всех обстоятельствах и принятых мерах.

Напомним, ранее глава СКР потребовал от уральских следователей объяснить ему, по какой причине было прекращено уголовное дело о гибели ребенка в Нижнем Тагиле.