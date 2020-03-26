Должники все чаще отказываются платить по кредитам, ссылаясь на коронавирус

06 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
(2005) | Фото: Станислав Рослов www.itogi.ru

Должники все чаще отказываются платить по кредитам, ссылаясь на коронавирус

Коллекторы и банки фиксируют появление должников (причем, даже добросовестных клиентов кредитных организаций), которые отказываются платить, ссылаясь на пандемию коронавируса. Такая ситуация складывается не только в России, пишет РБК.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) отмечают, что пока такую причину в качестве аргумента приводят лишь в 1% отказов платить по долгам. Тем не менее, тенденция существует.

Коллекторы воспринимают такие причины как "страх выйти на улицу" или "самоизоляция" как отговорки. Они также редко верят, когда клиенты говорят, что заболели коронавирусом.

"На данный момент случаи заражения зафиксированы лишь у 0,0005% населения, а во многих регионах они носят единичные случаи (один-два на весь регион). Практически все отговорки, связанные с пандемией, преследуют цель избежать ответственности. Ни один из этих должников не предоставил никакого доказательства, что причина невыплаты по долгам заключается именно в пандемии", - говорит глава НАПКА Эльман Мехтиев.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил о целом наборе мер поддержки граждан и малого и среднего бизнеса во время эпидемии и экономического спада. Одной из мер будет защита должников от кредиторов: это и мораторий на банкротства, и рекомендация о списании долгов, и ипотечные и кредитные каникулы в случаях, если должник теряет значительную часть дохода.  

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Должники все чаще отказываются платить по кредитам, ссылаясь на коронавирус

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, коронавирус в россии, эпидемия, банки, коллекторы, должники, кредиты, долги



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети