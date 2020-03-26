Должники все чаще отказываются платить по кредитам, ссылаясь на коронавирус

Коллекторы и банки фиксируют появление должников (причем, даже добросовестных клиентов кредитных организаций), которые отказываются платить, ссылаясь на пандемию коронавируса. Такая ситуация складывается не только в России, пишет РБК.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) отмечают, что пока такую причину в качестве аргумента приводят лишь в 1% отказов платить по долгам. Тем не менее, тенденция существует.

Коллекторы воспринимают такие причины как "страх выйти на улицу" или "самоизоляция" как отговорки. Они также редко верят, когда клиенты говорят, что заболели коронавирусом.

"На данный момент случаи заражения зафиксированы лишь у 0,0005% населения, а во многих регионах они носят единичные случаи (один-два на весь регион). Практически все отговорки, связанные с пандемией, преследуют цель избежать ответственности. Ни один из этих должников не предоставил никакого доказательства, что причина невыплаты по долгам заключается именно в пандемии", - говорит глава НАПКА Эльман Мехтиев.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил о целом наборе мер поддержки граждан и малого и среднего бизнеса во время эпидемии и экономического спада. Одной из мер будет защита должников от кредиторов: это и мораторий на банкротства, и рекомендация о списании долгов, и ипотечные и кредитные каникулы в случаях, если должник теряет значительную часть дохода.