06 Октября 2020
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Девушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

Коронавирус подтвердился еще у трех человек в Челябинской области

В Челябинской области ещё у трёх человек подтверждена коронавирусная инфекция. Таким образом в регионе восемь подтвержденных случаев. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на брифинге сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

Заболевшие - это коллега мужчины, который вернулся из Италии, мужчина, вернувшийся из Великобритании, и женщина, приехавшая из Чехии.

Также в регионе выявлено три новых условно подтвержденных случая. Это женщина, контактная по заболевшей семье, а также два человека, вернувшиеся из Турции и Вьетнама. По словам Ирины Гехт, они были выявлены по прилёту и госпитализированы. Близкие заболевших находятся под наблюдением. Новые условные случаи выявлены в Челябинске, Копейске и Миассе.

Первый вице-губернатор отметила, что заболевание протекает в лёгкой форме, у больных отмечено повышение температуры и кашель. Ситуация находится под контролем.

Напомним, как сообщалось ранее, в Челябинске обследованы все работники прокуратуры, которых отправили на карантин из-за коронавируса у сотрудницы.

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Коронавирус подтвердился еще у трех человек в Челябинской области

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Теги: Коронавирус, Ирина Гехт



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