06 Октября 2020
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Общество В России Москва
Татьяна Навка (2018) | Фото:instagram.com/tatiana_navka

Навка попыталась рассказать, как плохо с коронавирусом в США и как хорошо в России

Супруга пресс-секретаря российского президента Татьяна Навка попыталась призвать своих подписчиков в Instagram к соблюдению требований медицинских властей по поводу коронавируса.
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Фигуристка рассказала, как ей позвонила подруга из США и рассказала, как тяжело переболела коронавирусом, хотя долго не воспринимала опасность инфекции всерьез. По словам Навки, знакомая связалась с ней после увиденного репортажа про посещение Владимиром Путиным инфекционной больницы на Коммунарке.

"Поэтому увидев новости из России, ролик, как наш президент посещал инфекционную больницу, она позвонила мне, если хотите это был крик-души, крик-предупреждение. Потому что пока всё не так плохо, пока ситуацию можно контролировать, то к этому нужно подойти без паники, серьезно и с осознанным пониманием того, что необходимо выполнять рекомендованные меры по предупреждению и безопасности", - написала олимпийская чемпионка.

Она попросила подписчиков проявлять ответственность, не распространять фейковую информацию. Кто-то поблагодарил Татьяну за заботу, но многие пользователи напомнили Навке про огромный разрыв между богатыми и бедными в России, и что последние далеко не всегда могут соблюдать тот же карантин – им нужно добывать деньги.

"Хорошо рассуждать, когда гуляет со своими дочками на даче в отдельном лесу. Зачем лишний раз будоражить людей?" – спрашивает пользователь с ником nelly_lario. "Товарищи, все понимаю. Но мы ходим на работу, иначе нас уволят. С этим как быть? Торговые центры открыты. О каком карантине речь вообще идёт? Только когда выйдет приказ закрыть все предприятия, тогда можно говорить о карантине", - добавляет __anna__grrrrrrrrrrr.

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Навка попыталась рассказать, как плохо с коронавирусом в США и как хорошо в России

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Теги: татьяна навка, коронавирус, коронавирус в россии, паника, instagram, пользователи, подписчики



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