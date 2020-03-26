6 из 10 россиян поддержали решение Путина о выходной неделе

Стало известно, что думают экономически активные россияне о решении президента Владимира Путина сделать период с 28 марта по 5 апреля выходными днями из-за пандемии коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе сервиса SuperJob, было опрошено 1600 россиян из 328 населенных пунктов. 60% поддержали заявление главы государства. Женщины одобряют решение Путина чаще мужчин: 68% против 54%.

При этом, чем старше респонденты, тем реже среди них встречаются сторонники выходной недели: согласны 65% опрошенных в возрасте до 34 лет и 48% среди тех, кому 45 лет и более.

20% не одобряют решение главы государства, а еще 20% затруднились ответить.

Напомним, 25 марта Путин подписал Указ "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Согласно тексту документа, с 30 марта по 3 апреля устанавливаются нерабочие дни с сохранением заработной платы.

Указ не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы и неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения.

Федеральным органам власти, органам власти субъектов РФ и местного самоуправления необходимо определить численность чиновников, которые будут работать в этот период. Аналогичным образом должны поступить и СМИ.

Указ вступил в силу со дня опубликования.

Отмечается, что эти меры приняты "в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации".