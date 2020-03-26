Авиаперевозки по России могут упасть вдвое

В 28 региональных аэропортах РФ суммарное снижение пассажиропотока на этой неделе достигло 40%, а к концу марта падение может превысить 60%, сообщает международная ассоциация аэропортов.

На этой неделе трафик к аналогичным датам марта 2019 года снизился на 30–40%, а к концу месяца снижение "день в день" вырастет до 60%, сообщил эксперт.

По итогам марта в целом снижение будет ниже, ведь международные рейсы закрывались и спрос на внутренние падал постепенно с начала месяца, пишут "Ведомости".

Напомним, ранее международная ассоциация аэропортов обратилась с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором просит поддержать "экстренные меры поддержки" аэропортовой отрасли.

В обращении говорится, что на фоне приостановки большинства международных рейсов отрасль столкнется с риском возникновения неплатежей, угрозой вынужденных масштабных сокращений производственного персонала, падением доходов. Отмечается, что аэропорты окажутся на грани банкротства.

Организация просит правительство предоставить аэропортам, хендлинговым компаниям и топливо-заправочным комплексам госгарантии по исполнению платежных обязательств десяти основных авиакомпаний или покрыть их затраты госсубсидиями.

Напомним, с 23 марта Россия приостановила авиасообщение со всеми иностранными государствами. Ограничения носят временный характер. Исключения будут сделаны для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян с территории зарубежных стран.