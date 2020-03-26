Салехардский аэропорт установил бактерицидные рецеркуляторы

Аэропорт Салехарда предпринял меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аппарата губернатора ЯНАО, в терминале установлены бактерицидные рецеркуляторы воздуха в зонах вылета и прилёта пассажиров. Кроме того, увеличена частота уборки помещений дезинфицирующими средствами в здании аэровокзала и перронных автобусов, осуществляющих доставку пассажиров.

Все сотрудники аэропорта работают в защитных масках и ежедневно проходят медицинский осмотр. Каждые два часа проводится проветривание помещений.

Раз в два часа проводится дезинфекция стоек регистрации, окон авиакасс, дверных ручек, спинок кресел в зале ожидания, перил, подлокотников и других контактных поверхностей.

Тем временем, международная ассоциация аэропортов обратилась с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором просит поддержать "экстренные меры поддержки" аэропортовой отрасли.

В обращении говорится, что на фоне приостановки большинства международных рейсов отрасль столкнется с риском возникновения неплатежей, угрозой вынужденных масштабных сокращений производственного персонала, падением доходов. Отмечается, что аэропорты окажутся на грани банкротства.

Организация просит правительство предоставить аэропортам, хендлинговым компаниям и топливо-заправочным комплексам госгарантии по исполнению платежных обязательств десяти основных авиакомпаний или покрыть их затраты госсубсидиями.