06 Октября 2020
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аэропорт салехард (2016) | Фото: Накануне.ru

Салехардский аэропорт установил бактерицидные рецеркуляторы

Аэропорт Салехарда предпринял меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аппарата губернатора ЯНАО, в терминале установлены бактерицидные рецеркуляторы воздуха в зонах вылета и прилёта пассажиров. Кроме того, увеличена частота уборки помещений дезинфицирующими средствами в здании аэровокзала и перронных автобусов, осуществляющих доставку пассажиров.

Все сотрудники аэропорта работают в защитных масках и ежедневно проходят медицинский осмотр. Каждые два часа проводится проветривание помещений.

Раз в два часа проводится дезинфекция стоек регистрации, окон авиакасс, дверных ручек, спинок кресел в зале ожидания, перил, подлокотников и других контактных поверхностей.

Тем временем, международная ассоциация аэропортов обратилась с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором просит поддержать "экстренные меры поддержки" аэропортовой отрасли.

В обращении говорится, что на фоне приостановки большинства международных рейсов отрасль столкнется с риском возникновения неплатежей, угрозой вынужденных масштабных сокращений производственного персонала, падением доходов. Отмечается, что аэропорты окажутся на грани банкротства.

Организация просит правительство предоставить аэропортам, хендлинговым компаниям и топливо-заправочным комплексам госгарантии по исполнению платежных обязательств десяти основных авиакомпаний или покрыть их затраты госсубсидиями.

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Салехардский аэропорт установил бактерицидные рецеркуляторы

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Теги: Салехард, аэропорт



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