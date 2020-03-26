Минобороны РФ создаст группировки для борьбы с коронавирусом

Войска Центрального и Западного военных округов с 25 марта начинают проверку готовности к противодействию распространению коронавируса.

В проверке готовности примут участие войска радиационной, химической и биологической защиты, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-космические войска.

Всего в проверке готовности планируется задействовать около тысячи военнослужащих и 200 единиц техники. Военные, помимо прочего, проверят готовность к перевозке медицинского оборудования в отдаленные районы для помощи больным и насколько военнослужащие готовы к организации карантинных мероприятий. Проверка продлится до 28 марта, сообщает РБК.

Напомним, президент России поручил проверить готовность вооруженных сил страны к борьбе с коронавирусом.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил увеличить в регионах количество инфекционных коек, где при необходимости можно было бы разместить пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом глава кабмина заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Росздравнадзор проверит организацию этой работы.

До этого Мишустин поручил Минсельхозу, Минпромторгу и Минздраву к 25 марта подготовить предложения по ограничению экспорта продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарств.

Напомним, число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки в России выросло на 163 и достигло 658. Это самая большая прибавка больных за сутки с начала эпидемии, впервые цифра трехзначная.