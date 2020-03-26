"Эксперт РА": в 2020 году ипотечная ставка может превысить 10%

Объем выдач жилищных кредитов в текущем году сократится на 10-12% по сравнению с прошлым годом, до 2,5-2,6 трлн руб., говорится в материалах рейтингового агентства "Эксперт РА".

Согласно умеренно негативному сценарию, который в агентстве считают наиболее вероятным, в 2020 году произойдут рост инфляции выше таргета в 4% годовых и, как следствие, увеличение ключевой ставки до 7-7,5%.

Такое станет возможным при стоимости марки Brent $40-45 за баррель. Объем выдачи ипотеки в таком случае будет ниже значений прошлого года на 10-12%.

Основное негативное влияние на объем выдачи ипотечных кредитов окажут рост ставок до уровня 10% годовых и снижение реальных доходов населения, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, ряд банков России начинают повышать ставки по ипотечным кредитам и вкладам.

Некоторые финансовые организации заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке.

Так, банк "Открытие" решил поднять ставку по ипотеке на 1,5 процентных пункта, оставив на прежнем уровне стоимость кредитов. В Совкомбанке повысили процентные ставки по вкладам в рублях.

"Тинькофф банк" поднял ставки по рублевым и долларовым вкладам, а также по накопительным счетам в рублях, при этом условия кредитования не изменились.

ВТБ и Сбербанк решил не менять условия по кредитным продуктам, включая ипотеку. Такое решение принял и "Почта банк", сообщает РИА "Новости".

Решение банков связано с ослаблением курса национальной валюты и решением Центробанка не менять ключевую ставку.