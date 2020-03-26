06 Октября 2020
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Экономика В России
Сбербанк (2020) | Фото: Накануне.RU

Сбербанк вводит комиссию за переводы

Сбербанк отменит "банковский роуминг" уже с апреля.

Взамен финансовое учреждение введет аналогичную комиссию за все переводы свыше 50 тыс. руб. в месяц. Новые тарифы сначала будут введены на Дальнем Востоке, а потом распространятся на всю страну.

В настоящее время Сбербанк не берет плату за переводы между своими клиентами в пределах одного региона, однако если получатель и отправитель находятся в разных субъектах страны, банк берет 1% от суммы, пишут "Ведомости".

Напомним, в начале 2019 года сообщалось, что Центробанк, министерство финансов России и ФАС предложили закрепить в законе требование о равной стоимости внутрибанковских переводов вне зависимости от региона, а также обязать все банки присоединиться к будущей системе быстрых переводов Банка РФ, где максимальная комиссия за перевод составит 0,5–3 руб.

Исходя из анализа жалоб, людей больше всего волнуют комиссии при внутрибанковских межрегиональных переводах. На сайте Сбербанка указано, что внутрибанковский перевод из одного региона в другой через удаленные каналы обойдется клиенту в 1%, но не более 1 тыс. руб. В исследовании ЦБ, Минфина и ФАС такая практика названа недопустимой и создающей "межрегиональную дискриминацию потребителей".

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Сбербанк вводит комиссию за переводы

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Теги: Сбербанк, переводы



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