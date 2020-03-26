Правила поступления в российские вузы изменятся из-за коронавируса

Правила поступления в вузы России изменят в связи с переходом на дистанционный режим обучения из-за пандемии коронавируса.

В 2020 году абитуриенты смогут подать документы на поступление дистанционно, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По его словам, на базе портала госуслуг заработает сервис "Поступи в вуз онлайн", сообщает "Интерфакс".

Тем временем, 83,5% российских школ в начале этой недели ушли на каникулы. В 16,5% школ продолжается дистанционное обучение, и только 8,1% школ работают в обычном режиме, дети ходят на занятия. Таковы данные Минпросвещения, их приводит глава ведомства Сергей Кравцов.

Он отметил, что в тех школах, которые не стали переходить на "дистанционку", мониторят соблюдение санитарных норм.