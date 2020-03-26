Минтруд: Повышенный размер оплаты больничного листа будет применяться уже с апреля

Повышенный размер оплаты листков нетрудоспособности будет использоваться в России уже с апреля 2020 года.

По данным Минтруда, увеличение выплат по больничным может затронуть около 2,3 млн россиян.

Напомним, в обращении к нации президент Владимир Путин сообщил, что в связи с пандемией коронавируса будут поддержаны те, кто на больничном или оказался без работы. Сейчас больничный рассчитывается из стажа. Это несправедливо. Норма выплаты по больничному будет рассчитываться из размера 1 МРОТ – это будет действовать до конца 2020 года.