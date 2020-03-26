Глава Минэкономразвития: предложенные Путиным меры нацелены на восстановление экономики

06 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
коллаж, Владимир Путин, экономика, ВВП (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава Минэкономразвития: предложенные Путиным меры нацелены на восстановление экономики

Меры, которые предложил российский президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам страны, нацелены на дальнейшее развитие и восстановление экономики в будущем, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

"Мы не только реализуем антикризисные планы, мы еще и закладываем по большому счету уже сейчас базу для будущего экономического развития, для восстановления экономики", - сказал он.

Меры также должны способствовать тому, чтобы предприниматели стремились к сохранению рабочих мест, несмотря на трудности, - отметил министр, сообщает ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал сегодня Указ "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней".

Согласно тексту документа, с 30 марта по 3 апреля устанавливаются нерабочие дни с сохранением заработной платы.

Указ не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы и неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения.

Федеральным органам власти, органам власти субъектов РФ и местного самоуправления необходимо определить численность чиновников, которые будут работать в этот период. Аналогичным образом должны поступить и СМИ.

Указ вступил в силу со дня опубликования.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Минэкономразвития: предложенные Путиным меры нацелены на восстановление экономики

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Минэкономразвития, Путин, экономика, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 26.03.2020 05:20 Мск 6 из 10 россиян поддержали решение Путина о выходной неделе

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.03.2020 20:42 Мск Собянин заявил, что в выходную неделю в Москве будет нечего делать и посоветовал россиянам оставаться дома
Ранее 25.03.2020 19:18 Мск Путин подписал указ о всероссийской нерабочей неделе
Ранее 25.03.2020 16:25 Мск Расходимся? Путин объявил всероссийские каникулы

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети