Глава Минэкономразвития: предложенные Путиным меры нацелены на восстановление экономики

Меры, которые предложил российский президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам страны, нацелены на дальнейшее развитие и восстановление экономики в будущем, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

"Мы не только реализуем антикризисные планы, мы еще и закладываем по большому счету уже сейчас базу для будущего экономического развития, для восстановления экономики", - сказал он.

Меры также должны способствовать тому, чтобы предприниматели стремились к сохранению рабочих мест, несмотря на трудности, - отметил министр, сообщает ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал сегодня Указ "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней".

Согласно тексту документа, с 30 марта по 3 апреля устанавливаются нерабочие дни с сохранением заработной платы.

Указ не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы и неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения.

Федеральным органам власти, органам власти субъектов РФ и местного самоуправления необходимо определить численность чиновников, которые будут работать в этот период. Аналогичным образом должны поступить и СМИ.

Указ вступил в силу со дня опубликования.