Российские операторы связи: повышенная нагрузка на сеть будет выдержана

Операторы связи России в очередной раз подтвердили, что выдержат повышенные нагрузки на свои сети на фоне перехода россиян на удаленную работу.

Ранее Федеральная антимонопольная служба по результатам анализа данных операторов связи выясинила, что в течение второй декады марта рост нагрузки на сети составил в среднем до 20%, в том числе - из-за возросшего трафика от видеосервисов. Согласно прогнозу, на предстоящую декаду рост нагрузки по сравнению с текущим составит в среднем 20-40%, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, Netflix и YouTube договорились снизить качество потокового видео в Европе из-за возросшей нагрузки на сети.

YouTube заявил, что ограничение продлится минимум 30 дней. "Мы будем продолжать работать с правительствами государств и операторами сетей, чтобы минимизировать нагрузку на систему", - говорится в заявлении платформы.

Netflix тоже будет снижать скорость передачи во всех своих подразделениях в Европе в течение месяца. Это поможет сократить трафик сервиса в европейских сетях примерно на 25%.