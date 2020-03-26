06 Октября 2020
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Экономика В России
Moody`s, рейтинг, агентство (2015) | Фото: publico.pt

Moody's понизило прогноз роста ВВП РФ

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз роста ВВП России в текущем году до 0,5% с 1,5%.

Причина тому - падение цен на нефть и пандемия коронавируса. Снижение экономического роста связано с ослаблением внешнего спроса и покупательской способности внутри России.

Как говорится в сообщении Moody's, в ближайшее время для сдерживания вспышки коронавируса потребуются дополнительные ограничения, что скажется на потреблении и инвестициях. Бюджет страны в текущем году перейдет к небольшому дефициту по сравнению с ожидаемым профицитом в размере 1,5% ВВП, сообщает ТАСС.

Рост ВВП страны за первые два месяца 2020 года составил 2,3%, сообщил ранее министр финансов Антон Силуанов.

"Мы видим, что, по данным министерства экономики, в целом экономика пока развивается в рамках тех трендов, которые мы планировали. За два месяца рост экономики составил 2,3%. В целом бюджет пока за два месяца также исполняется по плану", - отметил глава Минфина.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что замедление экономического роста в стране регулятор ждет во втором квартале (временные лаги по реакции экономики на текущий курс рубля и нефтяные цены, эпидемию коронавируса), а в третьем квартале – надеется на стагнацию.

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Moody's понизило прогноз роста ВВП РФ

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Теги: Moody's, ВВП, экономика



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