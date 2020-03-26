06 Октября 2020
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Происшествия В России Крым
су-27 (2010) | Фото:aerospaceweb.org

Истребитель Су-27 пропал с экранов радаров над Черным морем при проведении плановых полетов

Самолет Су-27 при проведении планового полета, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря, передает корреспондент Накануне.RU.
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По информации Минобороны, судно пропало с экранов радаров в 20.10 по московскому времени, в акватории Черного моря, в 50 километрах от Феодосии. В 20.11 в этом районе был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка

В операции по поиску летчика Су-27 задействованы российские военные, гражданские суда. Сообщается, что поиски осложнены погодными условиями.

Напомним также, что сегодня стало известно о крушении учебно-боевого самолета L-39. Авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, около 16.00 по московскому времени при выполнении планового тренировочного полета. Причиной трагедии мог стать технический отказ летательного аппарата.

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Истребитель Су-27 пропал с экранов радаров над Черным морем при проведении плановых полетов

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Теги: Су-27, самолет, пропал с радаров, минобороны, истребитель, Феодосия, акватория черного моря, поиски



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