За последние сутки новые заболевшие зарегистрированы в 18 регионах, в Бурятии диагноз поставлен впервые. Зарегистрировано два летальных случая. За сутки полностью выздоровели 9 человек.

В России зафиксировано 182 новых случая коронавируса. Это данные российского оперштаба.

Количество заболевших коронавирусом в России увеличилось до 840





