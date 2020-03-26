Количество заболевших коронавирусом в России увеличилось до 840
В России зафиксировано 182 новых случая коронавируса. Это данные российского оперштаба.
За последние сутки новые заболевшие зарегистрированы в 18 регионах, в Бурятии диагноз поставлен впервые. Зарегистрировано два летальных случая. За сутки полностью выздоровели 9 человек.
Москва - 136
Свердловская область - 7
Санкт-Петербург - 5
Пермский край - 5
Республика Саха (Якутия) - 4
Ставропольский край -3
Республика Татарстан - 3
Челябинская область - 3
Красноярский край - 3
Псковская область - 2
Самарская область - 2
Ханты-Мансийский АО - 2
Республика Бурятия - 2
Республика Хакасия - 1
Кемеровская область - 1
Новосибирская область -1
Томская область - 1
Хабаровский край - 1