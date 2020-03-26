06 Октября 2020
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Общество В России Москва
Девушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

Количество заболевших коронавирусом в России увеличилось до 840

В России зафиксировано 182 новых случая коронавируса. Это данные российского оперштаба.

За последние сутки новые заболевшие зарегистрированы в 18 регионах, в Бурятии диагноз поставлен впервые. Зарегистрировано два летальных случая. За сутки полностью выздоровели 9 человек.

Москва - 136

Свердловская область - 7

Санкт-Петербург - 5

Пермский край - 5

Республика Саха (Якутия) - 4

Ставропольский край -3

Республика Татарстан - 3

Челябинская область - 3

Красноярский край - 3

Псковская область - 2

Самарская область - 2

Ханты-Мансийский АО - 2

Республика Бурятия - 2

Республика Хакасия - 1

Кемеровская область - 1

Новосибирская область -1

Томская область - 1

Хабаровский край - 1

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Количество заболевших коронавирусом в России увеличилось до 840

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, правительство, татьяна голикова



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