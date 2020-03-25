Лев Лещенко переведен в реанимацию: у артиста начались трудности с дыханием

Народный артист РСФСР Лев Лещенко переведен в реанимацию, сообщает telegram-канал Baza.

По предварительным данным, сегодня у Лещенко начались трудности с дыханием, он начал задыхаться, после чего было принято решение перевести его в реанимационное отделение. Сообщается, что его состояние удалось стабилизировать.

Telegram-канал Mash со ссылкой на концертного директора Лещенко Олега Дмитриева сообщает, что в реанимации артист пробудет еще как минимум два дня. Дмитриев призвал россиян молиться за здоровье певца и его жены.

"Да, он реально находится в реанимации. Его там подпитывают после тяжелейших гастролей и перелетов по два раза в день. Подпитывают кислородом. Он там будет еще дня два", - заявил он.

Как сообщало Накануне.RU Лев Лещенко и его супруга Ирина были госпитализированы в московском поселке Коммунарка с подозрением на коронавирус.

Артист с женой попали в больницу несколько дней назад после того, как певец вызвал на дом медиков, которые диагностировали у него двустороннее воспаление легких, после чего в целях профилактики решили госпитализировать.

Коронавирус ни у Лещенко, ни у его супруги пока не подтвержден. Известно, что за последнее время пределы России они не покидали.