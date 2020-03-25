06 Октября 2020
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москва кремль красная площадь (2003) | фото: Накануне.ru

Собянин заявил, что в выходную неделю в Москве будет нечего делать и посоветовал россиянам оставаться дома

Мр Москвы Сергей Собянин, комментируя решение президента России Владимира Путина о выходной неделе в России из-за пандемии вируса COVID-19, сообщил, что в столице в это время не будут работать увеселительные учреждения. В том числе парки, кафе, рестораны.

"У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Так вот: в Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома",— объяснил решение мэр Москвы в эфире телеканала ТВЦ.

Сергей Собянин подчеркнул, что нерабочая неделя в России вводится для того, чтобы побороть нарастание заболеваемости коронавирусом в стране. Он также отметил, что пик заболеваемости еще не пройден: "Мы еще в начале", - заявил мэр.

Также он прокомментировал штрафы за нарушение режима карантина. По мнению Собянина, они должны быть дифференцированными в зависимости от доходов населения в регионах.

По последним данным, в Москве подтверждены 410 случаев заражения коронавирусом, в целом в России — 658 случаев. За сутки количество заразившихся увеличилось на 163 человека. Кроме того, сегодня стало известно о смерти двух пациентов у которых был подтвержден коронавирус. Собянин принес соболезнования близким погибших.

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Собянин заявил, что в выходную неделю в Москве будет нечего делать и посоветовал россиянам оставаться дома

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Теги: коронавирус, заболевание, вирус, пневмония, 2019-nCoV, Сергей Собянин, covid-2019, выходная неделя



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