06 Октября 2020
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крушение самолета, L-39 (2020) | Фото: delovoe.tv

В Краснодарском крае разбился военный самолет. Пилот погиб

Учебно-боевой самолет L-39 разбился в Краснодарском крае. Пилот погиб. Как сообщили Накануне.RU в Минобороны РФ, авиакатастрофа произошла около 16.00 по московскому времени при выполнении планового тренировочного полета.

Как следует из сообщения ведомства, причиной трагедии мог стать технический отказ летательного аппарата. Воздушным судном управлял курсант четвертого курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Его налет на самолетах такого типа составляет более 60 часов.

крушение самолета, L-39(2020)|Фото: delovoe.tv

Также сообщается, что пилот отводил падающий самолет от ближайшего населенного пункта. Систему катапультирования он применил, но ее высоты не хватило для штатной работы.

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В Краснодарском крае разбился военный самолет. Пилот погиб

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Теги: L-39, самолет, автокатастрофа, минбороны рф



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